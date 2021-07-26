Накануне в Тбилиси мужчина на автомобиле почти совершил наезд на депутата парламента Грузии, лидера партии "Единое национальное движение" доме Деканоидзе. Полиция начала административное производство по жителя грузинской столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия". Инцидент произошел 24 июля около дома Деканоидзе на улице Нуцубидзе. Политик давала комментарий журналистам грузинских телеканалов, когда к ним внезапно подошел автомобиль. Деканоидзе успела отойти в сторону, потянув за собой корреспондента. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, начал грубо выражаться и показал нецензурный жест в адрес Деканоидзе. После чего он покинул территорию. По всей видимости, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом журналисты, которые присутствовали во время инцидента, отмечают, что от жителя Тбилиси поступали прямые угрозы в адрес Деканоидзе. Полиция открыла уголовное производство по статье "мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1000 лари (324 доллара) или 15 суток ареста. По данным СМИ, до сих пор на опрос в полицию не вызывали ни Деканоидзе, ни членов съемочных групп. არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა ხატია დეკანოიძისთვის მანქანის დაჯახება სცადა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა ხატია დეკანოიძისთვის მანქანის დაჯახება სცადა და შეურაცხყოფა მიაყენა Posted by მთავარი არხი • Mtavari Arkhi on Saturday, July 24, 2021