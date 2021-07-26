Андрей Фединчик попал в скандал в Киеве после того, как ночью устроил драку. Актер, который является мужем звезды "Крепостной" Натальи Денисенко, ехал на электросамокате зигзагами. Это не понравилось водителям, и они начали ему сигналить. Это разозлило украинского актера. Об этом инциденте сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Фединчик подбежал к одной машины и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель же брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Актер снял футболку, начал кричать и провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили. "Человек был неадекватным, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", — говорится в сообщении. Стоит отметить, что супруга актера объяснила его агрессивное поведение. По словам женщины, у мужчины сейчас сложный период в жизни. Она также извинилась за его поведение.

Скриншот t.me/KyivOperativ У себя в Instagram-stories она отметила, что никогда не думала, что такое будет происходить в ее жизни.

Скриншот с Instagram Пользователи сети возмущены поведением актера и подозревают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Актеры, которых мы заслужили; Позор! Смотреть с его участием фильмы не буду, противный, то пьяный или наркотики! И это заслуженный артист Украины! позорище; Ну за рулем во наркотой могут или права, или деньги отобрать. А на самокате самое оно! Актер похоже под амфетамином. Напомним, в Виннице толпа подростков побил скейтера. Мы также писали о том, что под Киевом девушки избили подругу при маленьком ребенке.