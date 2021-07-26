В Испании вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров. В частности, возгорание обнаружили в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais. Лесной пожар, начавшийся в субботу в коммуне Санта-Колома-де-Керальт уже выпалила 1228 гектаров, из которых 1052 гектаров приходятся на барселонскую коммуну Беллпрат. Аварийные бригады работают над тушением нескольких пожаров, объявленных в трех населенных пунктах в провинции Таррагона.

Actualitzaci & oacute; 14.39 h: L'incendi a la Conca de Barber & agrave; i l'Anoia afecta 1.228 hect & agrave; rees.Al migdia s'ha desallotjat el centre d'acollida d'infants i joves Mas Amig & oacute ;, a Santa Margarida de Montbui, i un grup de col & ograve; nies a La Censada, a la mateixa poblaci & oacute; .pic.twitter.com / mRIngtXnUt — Sergi Mara & ntilde; a (@SergiMaranya) July 25, 2021 Пожар, вспыхнувший в субботу в Санта-Колома-де-Керальт, продвигается без контроля, в то время, как более сотни пожарных из правительства Каталонии и военного подразделения по чрезвычайным ситуациям пытаются локализовать и ликвидировать огонь. В результате пожара выгорело более 1100 гектаров в нескольких муниципалитетах. При этом были эвакуированы около 80 человек.

L'incendi de la Conca de Barber & agrave; ara mateix vist des de La Llacuna. @SoniaPapell @jacobpetrus_tve @ tv3cat pic.twitter.com/LubDyY4r8i — Maria Rosa Ferr & eacute; (@MariaRosaFerre) July 25, 2021 В районе с ночи работают около 270 пожарных, к которым рано утром присоединились сотрудники военного подразделения по ЧС и 12 воздушных машин. При этом пожарным в ликвидации пожара мешает сильный ветер. Пожар, коснулась муниципалитетов Беллпрат, лес-Пилес и Санта-Колома-де-Керальт, поднял столб дыма и огня, видимый на расстоянии 60 километров, а его пепел достиг некоторых районов Барселоны.

Cientos de bomberos y la UME est & aacute; n arriesgando su vida para controlar los incendios de Albacete y Santa Coloma de Queralt. ¿Ahora ya no se quejan los lazis de que est & eacute; el ej & eacute; rcito en Catalu & ntilde; a? Todo mi apoyo a los bomberos ya la UME por su gran servicio. pic.twitter.com/XOfpsCdt7s — Sra.Mazin (@MazinSra) July 25, 2021