Вакцинация в Украине набирает оборотов, но одновременно с этим граждан настораживают сообщения о неправильном хранении препарата, сроках годности и неработающем сертификате.

Что из этого правда, а что нет, разбиралось «Сегодня».

Действительно есть проблемы с вакцинами, которые должны храниться при температуре -70 градусов (Pfizer и Moderna). Накануне в Украине ее разрешили хранить при +8. Но, как говорит академик Сергей Комиссаренко, директор института биохимии НАН Украины, дать разрешение на изменение условий транспортировки и хранения вакцины – мало. Поставщик препарата также должен подтвердить их результатами лабораторных исследований:

«Наименее стабильной является вакцина, сделанная на основе мРНК. Если существуют хоть небольшие следы энзима, который разрушает мРНК, то при повышении температуры она может порезать мРНК, то есть ее фактически уничтожить. Ну и сама мРНК не выдерживает высоких температур».

При этом, по его словам, разморозка или перегревание иммунобиологического препарата во время перевозки или хранения, может привести к тому, что вакцина просто не сработает:

«Вот привезли ее в самолете, где она была в специальных контейнерах, очень охлажденных, потом поставили на солнце эти контейнеры, немножко подождали. И ее активность может упасть почти до нуля».

Епидемиолог Людмила Мухарская уточняет: все изменения должны быть отражены в инструкции.

«Если производитель подал свои исследования, где четко выписано, что определенные параметры, изменение температуры не влияют ни на качество, ни на безопасность вакцины, тогда наш регуляторный орган должен внести изменения в инструкции», – объясняет эксперт.

На сайте Минздрава действительно есть обновленные требования к хранению вакцины Pfizer: размороженные флаконы в течение месяца можно держать при температуре от 2 до 8 градусов.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин утверждает, что изменение условий хранения вакцины – это рекомендация производителя, которая подтверждается лабораторными исследованиями.

«Многие страны не могли соблюдать ультранизкой транспортировки к своим территориям, во многих странах было зафиксировано, что вакцина была или разморожена, или с какими-то другими проблемами. Компания Pfizer пришла к выводу, что вакцину после размораживания можно хранить в течение месяца, и лабораторно подтвердила, что вакцина не теряет своих свойств», – утверждает санврач.Действительно ли в Украине следят за температурой хранения вакцины? В Минздраве утверждают, что да.

«Есть четкие инструкции. Мы уже фиксировали случаи нарушения температурной цепочки, в таком случае вакцина не допускается к использованию, помещается в карантин. Пока не будет оформлено отдельное разрешение на ее использование», – говорит Кузин.

По его словам, транспортируется вакцина, как и раньше, при сверхнизких температурах. Размораживается уже в регионах на складах, там разрешены максимальные +8.

При этом, как известно, будут ли придерживаться в регионах хотя бы указанных +8 градусов хранения, никто не гарантирует. К примеру, в Харьковской области накануне зафиксировали температуру в холодильнике до +13. И подобные случаи – не редкость. Некоторые медики просо игнорируют инструкции.

Эпидемиолог Андрей Александрин отмечает, что региональные больницы плохо оснащены. На местах могут быть перебои с поставками электроэнергии, поломанные холодильники. Почему Украина берет вакцины, сроки годности которых вот-вот истечет. Кузин поясняет, это гуманитарная помощь, а она чаще всего имеет ограниченные сроки годности: «На гумпомощь чаще всего отдается та вакцина, которую страна не в состоянии утилизировать».

Однако, по его словам, два-три месяца в запасе есть, и этого достаточно, чтобы использовать весь закупленный препарат до того, как он испортится.

Случаев использования просроченной вакцины в Минздраве не фиксировали.Сертификаты вакцинации, несмотря на их необычный (желтый) цвет, позволяют путешествовать.

Электронные сертификаты с QR-кодами пока только тестируют. Главное, чтобы границы опять не закрылись, когда их наконец введут.

Напомним, эпидемиолог говорит, что в Украине может повториться российский сценарий распространение Дельта-штамма коронавируса. Единственный способ этому противостоять — максимальная вакцинация людей из групп риска. Как известно, сейчас в Украине все еще крайне низкий охват вакцинации.

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в случае отказа будут наказывать. При этом, как известно, никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено.