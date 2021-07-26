Франция утвердила закон о COVID-паспортах, которые нужно будет иметь для похода в ресторан, поездок по стране. Кроме того, в стране будет обязательной вакцинация медиков.

Об этом сообщает агентство АР.

Как известно, против принятия этого закона в стране многие протестовали. Но президент и правительство заявили, что эти шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста заболеваемости, а также во избежание новых ограничений.

Теперь все работники сектора здравоохранения должны начать вакцинацию до 15 сентября или их отстранят.

Также закон требует предъявить «паспорт здоровья» для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места. Сначала это требование будет применяться ко всем взрослым, но начиная с 30 сентября оно распространится и на всех лиц старше 12 лет.

«Паспорт здоровья» документ, который будет подтверждать, что человек вакцинирован, у него есть отрицательный тест или он недавно переболел COVID-19. Пропуск может быть в бумажном или цифровом виде.

Что будет с иностранцами, пока неизвестно. Издание отмечает, что отдельно будет издано постановление правительства, в котором изложат нормы относительно документов о вакцинации из других стран.

У людей, которые переболели COVID-19, может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, изучившие влияние COVID-19 на когнитивные способности людей.

Напомним, эпидемиолог говорит, что в Украине может повториться российский сценарий распространение Дельта-штамма коронавируса. Единственный способ этому противостоять — максимальная вакцинация людей из групп риска. Как известно, сейчас в Украине все еще крайне низкий охват вакцинации.