Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.

Соответствующую информацию опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Основные действия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.

Как мы уже рассказывали ранее, решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ.

А за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения