Экономика Украины справится с введением обязательного накопления пенсий, но бюджет к этому может быть не готов.

Такое мнение в комментарии Фактам выразила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова.

Эксперт считает, что накопительная система в нашей стране может быть только общеобязательной. Как известно, в Украине ее пытаются ввести еще с 2004 года, но люди не хотят заботиться о своем будущем и не верят пенсионным фондам:

«В случае введения обязательного накопления часть средств из солидарной системы направляется в накопительную. У нас уже дефицит солидарного фонда, а так мы его еще увеличим. То есть возрастет нагрузка на бюджет. Такая ситуация будет тянуться, пока, извиняюсь, не умрет последний человек, который получает пенсию только из солидарной системы».

Когда введут выплаты из накопительной системы, тогда возможны варианты. К примеру, 70% пойдет из солидарной системы, а 30% — из накопительной. В таком случае можно будет перенаправить средства.

Напомним, второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории Украинская обязательно будут переведены на накопительную пенсию.

Также сообщалось о том, что ПФУ сократил финансирование пенсий.