Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как пишет «Укринформ», в Украине 28−29 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. 28 июня в восточных и большинстве южных, 29 июля днем ​​в западных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с. Температура днем 30-35 градусов, в западных и северных областях 26-31 градусов.

В Киевской области местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град и шквал 15−20 м/с. Температура днем 26-31 градус.

30 июля, кроме большинства западных и северных областей местами, а 31 июля в западных, северных и центральных областях — кратковременные дожди. Температура днем днем 27-33 градуса, на юге и востоке 31 июля 30-36 градусов.

Днем 1 августа в западных и северных областях ожидается 24-30 градусов, на остальной территории до 36 градусов. 2−5 августа — 26-32 градуса (4−5 августа на юге и юго-востоке до 34 градусов), в северных областях 20-25 градусов.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.