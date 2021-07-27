Жители Киева, которые имеют коммунальные долги, начали получать новые квитанции со штрафами.

Об этом сообщает ТСН.

В квитанциях появились две новые графы — «Инфляционная составляющая задолженности» и «3% годовых».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные коммунальщики начали начислять жителям столицы, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи. Причиной этого называют стремительно растущий объем задолженности.

Зампред КГГА отметил, что в столице есть люди, владеющие шикарными квартирами и условиями, но специально нежелающие оплачивать «коммуналку».

«К таким будут приниматься достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать. Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках для того, чтобы стимулировать нормальную платежную дисциплину», — отметил заместитель председателя КГГА.

При этом исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк говорит, что инфляционный платеж не может быть обязательным, ведь на это нет законных оснований. То есть, получается вы не обязаны платить в этих графах:

«Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в «Киевтеплоэнерго» решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей».

Как сообщалось ранее, тариф на электроэнергию останется на уровне 1,68 грн за кВт*час до конца лета. Кабинет министров решил перенести повышение до 1 сентября.

В Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление уже осенью 2021 года. В среднем повышение может составить 30-40%.