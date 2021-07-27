Российский «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности на транзит газа через Украину в августе. И это в ситуации, когда запасы голубого топлива находятся на одном из самых низких за прошлые годы уровне.

Подробности передает издание «Интерфакс. Так, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины в объеме 63,7 млн кубов.

В Кабмине считают, что такие действия РФ – попытка повлиять на удержание высоких цен на европейском рынке.

Тут стоит отметить, что российская компания, согласно подписанному контракту, обязана оплатить транзит 40 млрд кубометров газа через Украину. В этом году через альтернативные газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток» поставки были ограничены из-за плановых ремонтов. И даже в этой ситуации мощности решили не увеличивать.

«Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа», – пишет издание.

Отметим, вскоре могут запустить еще один газопровод – «Северный поток-2». В результате со временем транзит газа через Украину может значительно сократиться. И это не только повлияет на прибыль, но и поставит под угрозу существование украинской ГТС и лишит Украину инструмента влияния на Россию. Без «Северного потока-2» «Газпром» не может в необходимых объемах доставлять голубое топливо в ЕС в обход Украины. А его запуск такую возможность обеспечит.

Как мы уже рассказывали ранее, на фоне повышения месячных тарифов на газ «Нафтогаз Украины» объявил о возможности получения скидки для бытовых потребителей.

А в МИД РФ заявили, что Россия продлит контракт по транзиту газа через Украину при условии, если будет спрос.