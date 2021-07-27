1 млн долл. США за «решение вопроса» с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих — Нацполиция сообщила о подозрении чиновнику Минобороны и его сообщнику.Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Им инкриминируют подготовку к совершению мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Разоблачили деятельность руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель. А 23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества 1 млн долл США и «решить вопрос» с победой в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения заместителю председателя Харьковского облсовета и адвоката. Вчера их задержали на получении миллионных взяток.