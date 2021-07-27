Тариф на электроэнергию останется на уровне 1,68 грн за кВт*час до конца лета. Кабинет министров решил перенести повышение до 1 сентября.

Об этом со ссылкой на бывшего директора «Энергорынка» Юрия Сакву сообщило издание Главком.

Эксперт отмечает, что по информации его источников в Кабмине, решение о продлении специальных обязательств (ПСО), благодаря которым удерживается действующий тариф на электроэнергию, примут на ближайшем заседании правительства:

«Очевидно, что в действительности не существует ни одного оптимального механизма ПСО, который бы правительство ввело для сдерживания роста цен на электроэнергию для населения. В таком случае для регулирующих органов единственный действенный механизм – вводить ограничения цен на разных сегментах рынка».

Экономически обоснованная цена, по словам бывшего директора госпредприятия – 3,5 грн за кВт*час. Эта цифра полностью покрывает расходы на транспортировку и генерацию электроэнергии.

В Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление уже осенью 2021 года. В среднем повышение может составить 30-40%.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк прогнозирует постепенное выравнивание тарифа на электроэнергию для потребителей и промышленности.