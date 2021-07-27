Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации, где подключен к аппарату ИВЛ. Врач Виктор Литвиненко предполагает, что у политика, вероятно, есть сопутствующие заболевания, которые и могли повлечь то состояние, в котором он находится после операции на сердце.

Своим мнением он поделился с Обозревателем.

«Скорее всего, это приобретенные пороки сердца – недостаточность митрального или аортального клапана, либо комбинированный стеноз или несколько сопутствующих патологий. Также у него есть, вероятно, коронарная дополнительная недостаточность, которая повлекла к тому, что он столько времени находится на аппарате ИВЛ», – прокомментировал медик.

Литвиненко считает, что в такой ситуации прогнозы на выздоровление Кравчука может давать только кардиохирург, который проводил операцию на сердце. Или же реаниматологи, которые занимаются ведением пациента в реанимации:

«Но с учетом его возраста и сопутствующих патологий, которые у него, скорее всего, есть – какие-то дополнительные заболевания в стадии субкомпенсации (когда пациент имеет какую-либо симптоматику) или декомпенсации (когда проявления болезни имеют максимально негативные картины) – может произойти все что угодно, конкретно в его случае».

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ считают, что Леонид Кравчук — глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не может самостоятельно решать вопросы о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска в другие страны.

За время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

