Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на Олимпиаде-2020. Он вместе с еще одним соотечественником Сергеем Фроловым вышел в финал соревнований.

Подробности опубликовала пресс-служба Федерации плавания Украины.

Украинский пловец на дистанции 800 метров вольным стилем пробился в финал с лучшим результатом в истории Олимпиад — 7:41.28.

В решающем заплыве будет сразу два украинца — еще и Фролов.

Такие результаты Олимпиады-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль):

1. Михаил Романчук ( Украина) — 7:41.28 минуты

2. Флориан Вельброк ( Германия) — 7:41.77

3. Роберт Финке ( США) — 7.42.74

Романчуку также удалось побить рекорд Украины, который принадлежал ему же — 7:42.49. Его пловец установил в 2019 году в Стокгольме.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров — это третья медаль для украинской сборной на Олимпиаде в Токио.

А украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в японском Токио. Спортсменку отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).