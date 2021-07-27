Гороскоп на июль 2021 говорит о том, что середина лета станет напряженной и сложной для многих представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, неожиданные ситуации, задержки в делах и конфликтные ситуации в личных отношениях. Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщает портал Lunday. овен В начале недели могут быть интриги против вас, а настроение будет совсем не на высоте. Постарайтесь быть внимательнее с документами, чтобы ничего не потерять. Со среды до пятницы удача снова посетит Овнов. Возможны сложные задачи, но решимость поможет их все быстро решить. На выходных ожидаются приятные известия о материальной сфере — могут предложить хорошую должность или выгодную возможность подработать. Телец Понедельник будет удачным днем для выгодных покупок, переговоров и соглашений. А вот другие дни не сильно порадуют, может быть плохое настроение и даже депрессия. Не делайте ничего важного. Возможно, за вашей спиной начнут распускать слухи, которые скажутся на личной жизни. 31 июля и 1 августа постарайтесь выбраться на публичное мероприятие — вам не помешает развеяться. Близнецы В понедельник и вторник постарайтесь найти общий язык с сотрудниками, начальством и деловыми партнерами. Если проявите упорство — останетесь ни с чем. Чтобы вернуть себе отличное настроение, со среды не сидите дома и не оставайтесь в одиночестве. Друзья смогут и развеселить, и дать полезный совет. В конце недели отдохните дома. рак Последнюю неделю июля принесет положительные изменения во всех сферах жизни. Во вторник придется приложить максимум усилий, чтобы получить повышение, которое вам обещало начальство. В середине недели постарайтесь не принимать важных решений, не водите важных разговоров, отложите разговоры с инвесторами. Лев Начало недели принесет решительный настрой, и Львы смогут с блеском сделать даже самую скучную и рудную работу. Успех ждет в переговорах с партнерами или клиентами. Со среды все начинания будут удачными — можно открывать новый бизнес, расширять старый. На выходных подумайте об активном отдыхе — побудьте на природе. Дева Последняя неделя июля станет достаточно напряженным, могут быть проблемы во многих сферах жизни. Но не беспокойтесь, это временное состояние вещей. Отнеситесь к этому философски и не встревайте в конфликты. Вторая половина позволит Девам разобраться со всеми сложными вопросами быстро и эффективно. На выходных посвятите время назад, что приносит вам удовольствие. Весы Обычные дела вас поглотят настолько, чтобы вы будете заняты работой почти всю эту неделю. Вас рухнет много срочных дел, а со среды наступит упадок производительности и ступор во многих вопросах. В отношениях тоже не все будет гладко — могут быть споры с родными и друзьями. К субботе напряженность немного спадет, но осторожность следует проявить и на выходных. Скорпион Поток положительных изменений захватит Скорпионов с самого начала недели — могут быть неожиданные признания в любви и предложение руки и сердца. Романтические свидания и встречи будут очень удачными. Вторая половина недели пройдет в работе и заботах. Воспользуйтесь собственным терпением — пригодится. На выходных будьте осторожны: возможные травмы, проблемы со здоровьем и трудности. Стрелец Начать неделю активно не получится — будут мешать проблемы личного характера, сплетни и интриги. К тому же Луна снизит вашу работоспособность. В среду ситуация кардинально изменится, и Стрельцы окажутся в центре внимания поклонников. А тем, кто уже находится в отношениях, удастся найти общий язык с партнером. На выходных стоит заняться работой по дому, в саду или на даче. Козерог Первая половина недели станет удачной в профессиональной деятельности — это принесет дивиденды. Следующие три дня будут беспокойными — поездки, командировки, премии, встречи, общение. Возможны проблемы в личной жизни, но на выходных уже все придет в норму. Ситуация резко улучшится и все плохое забудется. водолей В будние дни Водолеи получат немало приятных минут — появится перспектива поправить финансовую ситуацию. В среду и четверг не отказывайтесь от общения, для вас это будет важно. Есть шанс занять высокую должность, расширить свой рынок сбыта, найти друзей или получить прибавку к зарплате. 31 июля и 1 августа обратите внимание на свои эмоции — не срывайте злость на близких. рыб У вас есть все шансы изменить свою жизнь к лучшему — не пропустите его. Первые два дня недели будут очень перспективными. К субботе будет возможность отлично заработать — проявите активность. Возможно, новым источником дохода станет ваше хобби или творчество. На выходных постарайтесь отдохнуть активно — это принесет радость. Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака августа принесет неприятности. А также рассказывали о том, кто из знаков Зодиака получит неожиданные деньги в конце июля.