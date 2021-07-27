Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

Портал Gismeteo прогнозирует дожди во многих городах.

К примеру, в Киев осадки с грозами придут 28 июля. Температура воздуха днем сохранится жаркой, до 28 градусов, а ночью будет падет до 20. Такая погода продолжится до 3 августа, потом вернется совсем ненадолго – 6 и 7 числа, однако прежней жары в столице уже не будет до конца лета.

В Одессе грозы при горячем воздухе в 30 градусов начнутся 29 июля. Дожди будут переменными, температура воздуха незначительно упадет.

А в Харькове синоптики прогнозируют неделю облачной погоды с осадками. Жара пойдет на спад только во второй половине августа.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун. Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с.

Также сообщалось, что проливные дожди, которые 22 июля затопили Одессу, дошли до Турции — в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке страны начались наводнения.

Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.