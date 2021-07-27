В маршрутках, которые работают на правобережной части Киевской области, ожидается повышение цен на проезд на 10-15%. Ориентировочно это произойдет в сентябре.

Соответствующее заявление сделал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, передает Обозреватель. Однако, стоимость одной поездки возрастет не на всех маршрутках.

«Цены повысятся на Бородянском, Ирпенском, Васильковском. Киево-Святошинском направлениях. Но я скажу, что это будет не так страшно – там, где отсутствует конкуренция на маршрутах тариф пересматривать не будут. Цена останется стабильной. Но не исключено, что его могут проиндексировать в рамках собственных перерасчетов – из-за роста цен на топливо и прочее», – пояснил Павленко.

Как отмечается, перевозчики готовы пойти на такие меры из-за нескольких обстоятельств. В частности, на это повлиял локдаун.

«Для перевозчиков пребывание в карантине создало больше проблем. Возить полсалона автобуса и при этом иметь полную налоговую нагрузку, финансовые обязательства перед банками – это привело к тому, что мы набрали больше долгов, чем было ранее», – подчеркнул Павленко.

Так, цены на проезд уже повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи – до 27 грн. Также цены на проезд в маршрутках подняли в направлении Бородянки и Клавдиево – с 30 до 37 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве заметили маршрутку, которая море развалиться в любой момент. Очевидцы в транспорте заметили огромную дыру в полу, через которую видно движение.

А 17 июля в Луганской области на трассе Н-21 перевернулся пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек.