Девятилетний ребенок за рулем Tesla устроил ДТП — он на скорости влетел в другое авто, а затем автомобиль отбросило на газон.

Подробности инцидента, который произошел сегодня, 27 июля, сообщает Киев оперативный.

Как было установлено, отец учил мальчика водить автомобиль, однако ситуация закончилась ДТП.

«ДТП на Троещине, со слов свидетелей, произошло из-за того, что за рулем Tesla сидел 9-летный ребенок — отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон», — говорится в сообщении.

Позже было опубликовано видео с места происшествия.

Как мы уже рассказывали ранее, в Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которой погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали.

А в Польше скончался второй украинец, который пострадал в аварии с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, за рулем которого находилась пьяная женщина.