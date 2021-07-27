Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце июля 2021 года, то больше всего получила бы партия «Слуга народа» — 24,1% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

По сравнению с началом месяца рейтинг партии не изменился, когда за партию готовы были бы проголосовать почти 25% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

«Европейская солидарность»- 14,3% (в начале июля — 13,5%),

«Батькивщина» — 12,8% (в начале июля — 12,3%),

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4% (в начале июля — 12,8%).

Также, партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 5,0%, «Радикальную партию и партия Мураева «Наши» по 4,8%, «УДАР Виталия Кличко» — 4,3%, партию «Сила и честь» — 4,1%, партию «Свобода» — 3,4%. Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-нардепу, экс-владельцу банка «Финансы и кредит» и олигарху Константину Жеваго избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

А также стало известно, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации, где подключен к аппарату ИВЛ.