Украина и еще четыре европейские страны присоединились к решению Европейского союза о продлении санкций в отношении России еще на год. Ограничительные санкции были введены из-за оккупации Крыма.

Подробности опубликованы на официальном сайте Совета ЕС.

Ранее Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

«Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, США сделали только первый шаг, запретив украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому въезд в страну. Далее могут быть новые санкции.

Ранее, Европейский союз утвердил продолжение экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.