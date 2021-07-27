Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Задержанные занимались продажей младенцев иностранцам в рамках программы суррогатного материнства.

По информации СБУ, ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Затем медики подтверждали «бесплодие» жены, что является основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее искали кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

«В рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных», — отметили в СБУ.



Ранее Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему по документам для моряков, которая приносила ее организаторам более 150 млн долларов в год. На данный момент схему ликвидировали, реестр вернули под управление государства.

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области.