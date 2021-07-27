Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 28 июля — местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

По ее словам, осадки ожидаются ближайшей ночью и утром 28 июля на западе и севере страны. Днем дожди возможны на севере — Сумская и Черниговская области. Со второй половины дня и вечером дожди вернутся на запад, грозы ожидаются и в центре страны.

Температура воздуха остается пока без особых изменений — жарко (28-33 градуса).

В Киеве ночью и утром пройдут местами кратковременные дожди с грозами. В столице удержится жара до 30 градусов.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.