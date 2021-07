В Германии в городе Леверкузен прогремел мощный взрыв на химическом заводе Bayer. Местных жителей срочно просят закрыть окна и двери, чтобы не надышаться вредными веществами.

Видео с места происшествия уже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб дыма.

Что произошло, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

JUST IN — Severe explosion at «Bayer» chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG

— Disclose.tv ? (@disclosetv) July 27, 2021