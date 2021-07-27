В Киеве 27 июля пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Сейчас центр столицы перекрыт, правоохранители готовятся к Крестному ходу прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как пишет Обозреватель, паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Часть из них добиралась на место самостоятельно. Многие привезли с собой детей, практически все люди без масок.

Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимаются монахини. Также прихожане могут попить в специальных палатках, которые установили полицейские. Цистерны с водой для паломников установила и киевская городская власть.

Также сообщается, что в 13 часов на Владимирскую горку приехал Митрополит Онуфрий. С ним также прибыли представители еще трех православных церквей – Чешской, Словацкой, Антиохийской и Сербской.

В августе 2021 украинцев ждет много выходных дней подряд благодаря празднованию Дня Независимости Украины, который в этом году будет во вторник. Таким образом нас ждет четыре дня для отдыха, один из которых придется отработать.