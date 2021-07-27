В оккупированном Россией Крыму совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing. На его борту находилось 165 человек.

Подробности сообщили экстренные службы, передает издание РИА Новости. Борт в 17:02 благополучно приземлился в Симферополе.

Как сообщается, усамолета были проблемы с двигателем – в одном из них в полете возникла вибрация.

Издание «Известия» уточняют, что, что самолет следовал по маршруту из Якутии (Россия).

Напомним, что в июле 2020 года в аэропорту Симферополя также совершил экстренную посадку Boeing 747. На борту, который выполнял рейс из Екатеринбурга, находилось тогда 200 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, в США при заходе на посадку в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния) потерпел крушение самолет Challenger 605.

А также, в сети появились первые снимки пассажирского самолета Ан-28, пропавшего с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся.