В Одесской области произошло массовое отравление в областной клинической детской больнице.

Как сообщает телеграмм-канал «Одесса.info», массовое отравление детей произошло в больнице № 3. Инцидент, по данным канала, произошел в эндокринологическом и неврологическом отделениях.

«Дети рвали всю ночь. Они пока не восстановились», — указано в сообщении.

Тем временем «24 канал» со ссылкой на генерального директора медучреждения Валентина Гудзема сообщает, что плохо стало пятерым детям в возрасте от 4 до 7 лет.

«К большому сожалению, действительно был такой досадный случай. Детям оказали медицинскую помощь, и сейчас они в удовлетворительном состоянии. У детей уже нет никаких кишечных расстройств», — отметил он и добавил, что малышам стало плохо после обеда в больнице.

В то же время медик опроверг информацию о том, что одному из детей плохо до сих пор, и что в течение трех дней у него не прекращается рвота. Инцидент произошел в эндокринологическом отделении учреждения. По предварительным данным, в массовом отравлении виноват поставщик еды.

Как мы уже рассказывали ранее, в Харькове произошло массовое отравление с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Предполагается, что они отравились после посещения одного из заведений общественного питания.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении в детском спортивном лагере в Яблуница Ивано-Франковской области.