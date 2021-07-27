В Польше скончался второй украинец, который пострадал в аварии с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, за рулем которого находилась пьяная женщина.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.

Он добавил, что о смерти мужчины уже сообщили родственникам. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. У них есть медицинская страховка, которая нужна для длительного лечения.

Напомним, авария произошла 24 июля. Водитель автомобиля Nissan выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. Экспертиза показала, что в крови 36-летней женщины было четыре промилле алкоголя.

В нескольких областях и городах Украины с сегодняшнего дня, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.