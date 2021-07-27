10 июня в Украине вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» — вводятся электронные трудовые книжки.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

В ведомстве подчеркивают:

«Законом вводится учет трудовой деятельности в электронной форме, позволяющей не оформлять / не вести бумажные трудовые книжки. Пенсионный фонд в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями. При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности пенсию по возрасту будут назначены автоматически». Что нужно знать украинцамБумажные трудовые книжки уничтожать не будут, но предприятия уже не обязаны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе, работодатель по требованию должен ее заполнять. Все данные будут храниться онлайн.

При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).Пенсию будут насчитывать автоматически. Не нужно обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.