29 июля, украинцы отмечают сразу несколько праздников и юбилеев.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, на календаре День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, День тигра и жаркий летний день.26 июля в Украине: какой сегодня праздникКакой сегодня праздник

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Этот праздник в 2016 году основал президент Петр Порошенко. К 2025 году украинские спецназовцы должны полностью перейти на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО.

В этот же день празднуется День тигра. Этому празднику не так много лет, его основали только в 2010 году на саммите, посвященном проблеме сохранения популяции хищника в природе, который проходил в Санкт-Петербурге. Сегодня в природе осталось около 5000 особей. На востоке День тигра отмечают ежегодно в четвертое воскресенье сентября. В этом году День тигра на востоке отмечать 29 сентября. Какой сегодня праздник по народному календарю

В этот день вспоминают святого Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.

Считается, что в день Афиногена (Финогея) лето проходит самую жаркую пору. Сам же праздник имеет огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сноп называли именинным и сохраняли для будущих обрядов. Кроме того, часть первого зерна обязательно оставляли для посева. годовщины

В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. А в 2015 году Microsoft представила операционную систему Windows 10.

Напомним, в августе украинцы не будут ходить на работу 10 дней с 31.