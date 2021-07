Президент США Джо Байден утверждает, что Россия попробует вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в 2022 году.

Такое заявление он сделал, выступая с речью в Офисе директора национальной разведки, сообщает Twitter канала CBS.

По его словам, усилия России являются «нарушением нашего суверенитета». Байден говорит, что ежедневно получает такую информацию из докладов разведчиков.

«У него настоящая проблема. Он сидит на вершине экономики, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше. Ничего другого. Он знает, что у него настоящая проблема, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — добавил президент США.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin «has a real problem. He’s sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else.»

«He knows he’s in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view.» pic.twitter.com/3q29KsyYhc

— CBS News (@CBSNews) July 27, 2021