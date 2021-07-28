Пророссийские боевики за сутки 28 июля шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10», который пересек линию разграничения.

Сводку опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от поселка Зайцево. Российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Широкино и Водяного оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра. А возле населенного пункта Пески оккупационные войска открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Как сообщалось ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога.