Украинский врач и бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими экспериментами над людьми. Так он прокомментировал заявление другого врача-иммунолога Федора Лапия, который утверждает, что вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой.

Лапий утверждает, что вакцины Pfizer, Moderna и другие безопасны как для матери, так и для ребенка. Однако Мусий назвал его публикацию бредом, добавив, что над украинцами экспериментируют. По словам, Мусия, никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод не существует в природе, ведь ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла, их разрешили только для экстренного применения:

«Надеялся, что экспериментаторы на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века. Оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти ублюдки нажрутся? Ничего святого у вас нет».

Правда, позже Мусий заявил, что не против вакцинации, ему просто не понравился комментарий Лапия.

Как сообщалось ранее, Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).

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