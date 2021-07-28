День ангела Владимира празднуют мужчины и юноши с этим именем 28 июля



НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает варианты поздравлений с праздником:

Поздравления на День ангела Владимира

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо – оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своём встречай ты

Лишь людей, влюблённых в жизнь!

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

***

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

Поздравляю тебя с именинами, Владимир. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

***

Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще не раз сопутствуют успехам!

В День ангела Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

Напомним, 7 февраля отмечался день имени Виталия в честь мученика Виталия Римлянина, который проповедовал христианскую веру в Римской империи.

Напомним также, 6 февраля именины отмечали Ксении, Оксаны, Ксюши, Оксаночки.