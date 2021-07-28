День ангела Владимира празднуют мужчины и юноши с этим именем 28 июля
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает варианты поздравлений с праздником:
Поздравления на День ангела Владимира
С Владимира днем я тебя поздравляю,
Веру в сердце нести я по жизни желаю,
Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,
Будь достойным по жизни, в семье и труде!
Никогда не жалей ты о том, чего нет,
Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,
И надейся на чудо – оно уж придет,
Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!
С именинами поздравлю
Я Владимира, и вновь,
Пусть ему всегда поможет
Вера, дружба и любовь.
Я желаю верить в чудо
К справедливости стремись.
На пути своём встречай ты
Лишь людей, влюблённых в жизнь!
У друзей учись чему-то
Сам друзей учи своих,
Пусть для счастья тебе хватит
Радостей земных, простых!
***
Вовка, Вовочка, Владимир,
Поздравления принимай.
Будет судьбой всегда хранимый,
И по жизни бед не знай.
Будь здоровым, невредимым,
Достигай любых вершин.
Будь счастливым и любимым,
С днем поздравляю именин.
Поздравляю тебя с именинами, Владимир. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.
***
Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще не раз сопутствуют успехам!
В День ангела Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.
Напомним, 7 февраля отмечался день имени Виталия в честь мученика Виталия Римлянина, который проповедовал христианскую веру в Римской империи.
Напомним также, 6 февраля именины отмечали Ксении, Оксаны, Ксюши, Оксаночки.