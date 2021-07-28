Синоптики озвучили прогноз погоди на кінець липня — в багатьох областях очікуються дощі, грози, град і шквали.

Як пише «Укрінформ», в Україні 28-29 липня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м / с. 28 червня в східних і більшості південних 29 липня вдень у західних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с. Температура вдень 30-35 градусів, в західних і північних областях 26-31 градусів.

У Київській області місцями короткочасні дощі, грози. В окремих районах можливий град та шквали 15-20 м / с. Температура вдень 26-31 градус.

30 липня, крім більшості західних і північних областей місцями, а 31 липня в західних, північних і центральних областях — короткочасні дощі. Температура вдень вдень 27-33 градуси, на півдні та сході 31 липня 30-36 градусів.

Вдень 1 серпня в західних і північних областях очікується 24-30 градусів, на решті території до 36 градусів. 2-5 серпня — 26-32 градуси (4-5 серпня на півдні і південному сході до 34 градусів), в північних областях 20-25 градусів.

Як повідомлялося раніше, синоптики озвучили прогноз погоди на останній літній місяць – серпень для більшості регіонів України почнеться з дощів, гроз і помітного похолодання.

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