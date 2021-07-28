Коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина.

Как говорится в материале «Сегодня», в июле киевляне, несмотря на то, что карантин в Украине еще не закончился, начали получать квитанции со штрафными санкциями.

Киевлянка Наталья Д. задолжала за горячую воду в своей двухкомнатной квартире чуть больше 1200 грн, за отопление – 3600 грн. В квитанции за июнь она обнаружила, кроме обычных строк, новые графы: «Инфляционная составляющая долга» и «3% годовых». Отдельно за горячую воду и отдельно – за отопление. За горячую воду, кроме долга и текущих платежей, требовали заплатить 13 грн, за отопление – 103 грн.

Наталья утверждает, что ее семья – не злостные неплательщики. Просто она пенсионерка, сын из-за карантина остался без работы и до недавнего времени состоял на учете в центре занятости. Официальную работу так и не нашел, перебивается подработками. Тем не менее текущие платежи семья старается оплачивать. Эти 4,8 тыс. за тепло и горячую воду – единственный долг. За субсидией не обращались, поскольку раньше денег хватало.Имеют ли право коммунальщики начислять пеню

В 2017 году был принят новый закон «О жилищно-коммунальных услугах», он узаконил такие меры наказания должников, как пеня и штрафы за несвоевременную оплату услуг. Предельный размер пени установили в 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не выше 100% общей суммы долга. Начислять пеню разрешили «с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги».

Этот закон вступил в силу с 1 мая 2019 года. А норма о штрафах и пене – еще позже: с 1 ноября 2019 года.

Зимой 2020-го украинцы начали получать первые квитанции с начисленными штрафами за долги. Но вскоре разразилась пандемия коронавируса. И в марте 2020-го, сразу после введения первого локдауна, Верховная Рада приняла закон №530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19». Статья 2 Заключительных положений этого закона говорит о том, что насчитывать и взыскивать неустойку (штрафы, пеню) за долги по жилкомуслугам запрещено «на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и на протяжении 30 дней со дня его отмены».

9 июня все области Украины перешли в «зеленую зону», но это не значит, что карантин отменен. В постановлении Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года четко записано, что карантин в Украине продлен до 31 августа 2021 года. Хотя «с 17 июня 2021 года на территории Украины устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности».Начислять штрафы и пеню за просрочку по коммунальным платежам коммунальщики не имеют права до сих пор.

При этом в коммунальных платежах нет слов «пеня» или «штраф». В Центре коммунального сервиса по телефону сообщили, что должникам стали насчитывать «инфляционную составляющую долга» и «3% годовых» с 1 июня — это якобы «начисления», а не «пеня» или «штраф».

На вопрос, почему должникам начали насчитывать штрафные суммы, оператор ответила: «Карантинные ограничения сейчас сняты». Однако уточнить, на основании каких документов они сняты, не смогла. Даже после консультации с кем-то из специалистов своего ведомства. Только сообщила, что эти «начисления» регулируются ст. 625 Гражданского кодекса Украины.

Упомянутая статья называется «Ответственность за нарушение денежного обязательства». В ней говорится, что «должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом».

То есть теплоэнерго вместо отношений «поставщик услуги – потребитель услуги» просто назвало себя «кредитором», а потребителя – заведомо «должником». И таким образом нашло лазейку, как обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги.

Как сообщалось ранее, с банковских счетов украинцев начнут автоматически снимать деньги для оплаты их долгов за коммуналку и штрафы.

В Украине начали борьбу с работодателями, которые не соблюдают законодательство — не оформляют своих сотрудников, платят «серую» зарплату. Нарушителей ждут штрафы. Как известно, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. По данным Госстата, официально в стране работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. При этом всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев.