Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины будет Валерий Залужный. Напомним, накануне стало известно, что Руслан Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отмечал, что причиной для увольнения Хомчака стало «отсутствие синергии между Министерством обороны и Вооруженными силами».

«На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования «Север», — отметил Никифоров.

Отметим, генерал-майор Залужный в 2018-2019 годах был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.

Напомним, Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Его место занял нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский.