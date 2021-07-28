Александр Авраменко, доцент Киевского университета имени Гринченко, автор более 50 учебников и учитель знаменитостей, среди которых президент Владимир Зеленский заявил, что он против высмеивания и глумления над теми, кто не знает украинского языка: «Если буду показывать раздражение, я их на свою сторону не перетяну».

Такое заявление он сделал интервью Обозревателю.

По его мнению, осмеивание человека может только оттолкнуть:

«Если буду показывать раздражение, я их на свою сторону не перетяну. У меня другой подход – не шельмовать, как некоторые футболистов сборной, а сделать так, чтобы людям захотелось перейти на украинский».

По мнению учителя, неприязнь ко всему украинскому прививалась нам на протяжении веков, поэтому быстро справиться с ней не получится: «Еще с царской Московии это пошло: в сенях место украинского языка. Или в хлеву. А в палатах, в хоромах – только по-русски. Украинское – мужицкое, а барское – только русское».

По словам Авраменко, чтобы победить русское, украинское должно быть не на шаг, а на 10 шагов впереди, поэтому большое внимание он уделяет дизайну своих книг: «Украинская книга должна быть такой, за которой рука сама тянется!». А самым приятным комплиментом считает услышанное на востоке Украины: «Мы хотим, как вы, знать мову!».

Напомним, 41% украинцев считают себя и россиян одним народом. Не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству», 55% опрошенных людей.

В ТикТок школьница под псевдонимом MAIDIE заявила, что терпеть не может читать книги на украинском языке, поскольку они «ломают ей мозг».