28 июля Украина ввела ряд ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «Дельта».

Так, Кабинет министров предусмотрел следующие правила:

Въезд из-за границы для украинцев — с тестом ПЦР или самоизоляцией. При этом если есть хоть одна доза вакцины, ограничений не будет. Если человек в последние 7 дней был в РФ или Индии, у него нет прививки, он обязан пробыть 14 дней на самоизоляции (сдать тест и не проходить самоизоляцию нельзя).

Въезд для иностранцев в Украину — только с полным курсом вакцинации или негативным тестом ПЦР. Для въезжающих из России или Индии — 14 дневная самоизоляция.

Если тест въезжающих в Украину окажется положительным — будет обсервация или самоизоляция/лечение, а также эпидемиологическое расследование с тестированием контактных лиц.

Также Кабинет министров уже предупреждает об отдельных изменениях в работе школ в регионах, которые больше не будут в «зеленой» зоне. Работать они смогут только при условии, что вакцинировано не менее 80% персонала.

Как сообщалось ранее, Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).

В Киеве скончался один из шести пациентов, у которых диагностировали штамм «Дельта».