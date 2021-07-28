В Украине будет построено два платных автобана, а также появилась информация, что уже была определена предельную стоимость взимания платы за проезд. Ранее сообщалось о шести платных дорогах в Украине.

Как рассказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, в октябре 2020 годп Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18)

Борисполь – Полтава (М-03)

Херсон – Николаев (М-14)

Киев – Житомир – Ровно (М-06)

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19)

Днепр-Кривой Рог – Николаев (M-04 H11)

В рамках этого проекта плата за проезд сниматься не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из «государственных» средств (средств налогоплательщиков). То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность».

Кроме выплат за проделанную работу, инвестор также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и содержания дорог, а инвестору – гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе.

Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов.

В то же время на этапе разработки пока два потенциальных концессионных проекта:

строительство дороги Стрый – Мукачево – сейчас для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование на средства компании Онур Конструкцион Интернешнл

строительство дороги Краковец – Броды – Ровно – здесь разработку ТЭО взяла на себя компания Автомагистраль-Юг.

Постановление Правительства от 23 декабря 2020 года определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, построенных на условиях концессии. То есть для дорог, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это никакого отношения нет.

Как мы уже рассказывали ранее, самой опасной дорогой в Украине стала трасса М-06 Киев-Чоп (на Будапешт, через Львов, Мукачево, Ужгород). За первую половину 2021 там произошло 176 аварий, смертельных — 38 ДТП.

А в четырех регионах Украины заработали камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В частности, в Харькове, Кропивницком, Кировоградской и Житомирской областях.