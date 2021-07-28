На сегодня нет тенденции для выхода Украины из «зеленой» зоны адаптивного карантина. Согласно действующим правилам в случае введения «красной» зоны ее ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных от COVID.

Такое мнение озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас в Украине действует «зеленая» зона. По всем показателям адаптивного карантина, которые установлены на уровне страны, пока нет тенденции, чтобы мы переходили на следующий уровень. По некоторым регионам мы иногда видим отклонения по тестированию или уровню госпитализации, но такие случаи оперативно расследуются и все-таки ситуация стабильна на уровне государства и каждого из регионов», — отметил Кузин.

На сегодняшний день, сложно прогнозировать, будет ли Украина переходить в «красную» или другую зону, но все будет зависеть от показателей адаптивного карантина.

«Пока «красная» зона будет использовать одинаковые требования для вакцинированных и не вакцинированных. Поэтому мы надеемся, что будут расти темпы вакцинации, и мы во время пересмотра требований по карантину сможем учесть особенности в отношении именно вакцинированных людей», — добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские школы смогут работать в случае выхода из «зеленой» зоны, если вакцинируют не менее 80% персонала.

Как мы уже рассказывали ранее, 28 июля Украина ввела ряд ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «Дельта».

Также было установлено, что люди, которые прошли полный курс вакцинации против против COVID-19 также могут передавать штамм «Дельта«.