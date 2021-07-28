Последние секунды перед падением спортивного легкомоторного самолета на Прикарпатье, который упал на жилой дом, в результате чего погибли 4 человека, попали на видео.

Соответствующая запись трагедии была опубликована в YouTube.

Так, на записи, случайно снятой очевидцами на берегу реки в нескольких километрах от места ЧП, можно увидеть, что самолет начал быстро падать вниз, после чего скрылся за деревьями. Затем в небе появился густой черный дым.

О трагической аварии стало известно днем, 28 июля. В Ивано-Франковской области спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом. В авиакатастрофе погибли четыре человека.

Спасатели рассказали, что пожар, который случился после падения самолета, был успешно локализован спустя 18 минут, в 13:58.

https://www.youtube.com/watch?v=l4ZiyV5lNTk

Крушение произошло в с. Шепаровцы по ул. Шевченко, 25. Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане Америки. Пилотом был соруководитель аэродрома малой авиации г. Коломыя, Табанюк Игорь Петрович, 1962 г. р.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети появились первые снимки пассажирского самолета Ан-28, пропавшего с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся.

А в США при заходе на посадку в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния) потерпел крушение самолет Challenger 605.