Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в августе 2021 года, а первый пуск газа, возможно, осуществят до конца года.

Об этом заявил глава австрийской компании OMV, участвующей в проекте, Райнер Зеле, передают российские СМИ.

«Глава компании (оператора «Северного потока – 2″ Nord Stream 2 AG. – Ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа. Так что мы верим, что газ может быть пущен в этом году», – заявил Зеле во время пресс-конференции.

Строители «Северного потока – 2» считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.