Синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни в Киеве.

По ее словам, четверг будет жарким, днем воздух прогреется до 30 градусов, и жара задержится до начала следующей недели. Похолодает только со следующего вторника.

Завтра в столице прогнозируются дожди, кратковременные и с грозами. Такие периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине.

Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода — дождевой фронт сместится. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 29-34 градусов, в западных областях 26-31 градус.

К концу недели и в начале следующей недели жаркая погода будет доминировать. Ощутимое похолодание ожидается только во вторник, 3 августа.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.