В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 28 июля — в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.
Осадки прогнозируются на западе, в центре, и на севере страны. На остальной территории без дождей.
28 июня во восточных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура воздуха 28-33 градуса.
Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.
Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.