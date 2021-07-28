В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 28 июля — в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.

Осадки прогнозируются на западе, в центре, и на севере страны. На остальной территории без дождей.

28 июня во восточных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха 28-33 градуса.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.