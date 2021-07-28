Погода в Украине до конца июля будет дождливой, хотя еще и будет преобладать жаркая погода. А уже 3 августа стоит ожидать резкого снижения температуры.

Соответствующий прогноз на своей странице в Facebook опубликовала синоптик Наталка Диденко.

Так, в четверг, 29 июля, несмотря на высокую температуру воздуха практически по всей стране предусматриваются периодические дожди и грозы.

«Больше осадков придутся на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода — дождевой фронт сместится», — рассказала синоптик.

Температура воздуха в четверг будет колебаться в пределах +29 … + 34 градусов. Однако уже немного прохладнее будет на западе, где столбики термометров будут показывать +26 … + 31.

Ночные температуры также становятся более «милосердными» – по всей территории, кроме юга, они опустятся до +16 … + 17 градусов.

А в Киеве 29 июля будет стоять жара, в течение дня температура воздуха ожидается около +30 градусов. В столице пройдут кратковременные дожди с грозами, большая вероятность осадков – вечером, говорит синоптик.

Такая жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник, 3 августа, ощутимо посвежеет.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

А в середине месяца температура может сильно снизиться.