Люди, которые прошли полный курс вакцинации против против COVID-19 также могут передавать штамм «Дельта«.

Об этом сообщают в центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает The Guardian. Несмотря на все, прививка предотвращает осложнения в случае инфицирования.

Как заявил глава CDC Рошель Валенски, после того, как агентство получило доказательства про то, что полностью вакцинированы люди также могут передавать штамм «Дельта», было принято решение восстановить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

В мае CDC сообщало о том, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передают вирус другим, однако новые данные относительно стремительного распространения «Дельты» заставили агентство пересмотреть свои выводы.

Как мы уже рассказывали ранее, украинский врач и бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими экспериментами над людьми.

А также, 28 июля Украина ввела ряд ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «Дельта».