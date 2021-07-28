В селе Шепаровцы Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный самолет.
Подробности сообщает ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 28 июля около 13:40. Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic рухнул на частный жилой дом, в результате чего дом загорелся. На месте пожара и падения самолета были выявлены тела четырех человек.
Напомним, в США при заходе на посадку в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния) потерпел крушение самолет Challenger 605.
Накануне в сети появились снимки пассажирского самолета Ан-28, который пропал с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся.
Не так давно у берега Охотского моря разбился самолет Ан-26.