По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения «Дельта«-штаммом COVID-19. Большинство случаев зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Соответствующую информацию обнародовал санитарный врач Игорь Кузин.

«По поводу Украины, по состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев «Дельта»-штамма… Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием», — заявил он.

Так, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом «Дельта», у него были сопутствующие заболевания.

По словам чиновника, большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение «Дельты».

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве скончался один из шести пациентов, у которых диагностировали штамм «Дельта».

А председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что украинцев не нужно заставлять вакцинироваться от COVID-19, лучше мотивировать к этому.