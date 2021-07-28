В Украине зафиксировано 717 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 507 человек, умерли — 15, выздоровели — 459 человек.

Как сообщалось ранее, в Украине сделали почти 4,7 млн прививок от COVID-19 — риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми препаратами остается на очень низком уровне — менее 1%.

У людей, которые переболели COVID-19, может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, изучившие влияние COVID-19 на когнитивные способности людей.