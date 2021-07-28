Высший антикоррупционный суд просят заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра по делу о Межигорье.

С соответствующим предложением выступило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная прокуратура.

Как сообщается, в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.

«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины», — указано в сообщении.

Также в НАБУ уточнили, что расследуют это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции в Украину беглого экс-президента Виктора Януковича.

Также стало известно, что в Украине невозможна ситуация с принудительной посадкой самолета ради задержания отдельных людей по примеру Беларуси.